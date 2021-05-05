МОЗ не називає вакцинованих нардепів: вказали причину

Міністерство охорони здоров'я відмовилось надати інформацію про те, скільки та хто з депутатів Верховної Ради вакцинований. Мовиться про те, що вони не можуть оприлюднити інформацію через медичну таємницю.

Про це у МОЗ розповіли, відповідаючи на запит журналістів видання. У міністерстві зазначили, що вони не є розпорядником цієї інформації.

Зауважте В яких областях України ще не зробили жодного щеплення проти COVID за добу

Відповідь МОЗ щодо вакцинації нардепів

У МОЗ розповіли, що розглянули запит, який надійшов від Держуправління справами щодо вакцинування нардепів та апарату Верховної Ради проти COVID-19.

Запитування інформація є медичною таємницею. Міністерство охорони здоров'я не є розпорядником вищезазначеної інформації,

– відповіли у МОЗ.

Вакцинація влади

1 березня публічно вакцинувався проти коронавірусу очільник МОЗ Максим Степанов. Міністру охорони здоров'я зробили щеплення препаратом Covishield.

До того ж 2 березня вакцинацію від коронавірусу отримав президент Володимир Зеленський. Це відбулося під час робочої поїздки українського лідера на Донбас. Президента теж вакцинували препаратом від AstraZeneca індійського виробництва Covishield.

У той же день проти коронавірусу щепився головний санлікар країни Віктор Ляшко.