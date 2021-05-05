МОЗ не називає вакцинованих нардепів: вказали причину

5 травня 2021 , 10:21
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Джерело:

"Українська правда"

Міністерство охорони здоров'я відмовилось надати інформацію про те, скільки та хто з депутатів Верховної Ради вакцинований. Мовиться про те, що вони не можуть оприлюднити інформацію через медичну таємницю.

Про це у МОЗ розповіли, відповідаючи на запит журналістів видання. У міністерстві зазначили, що вони не є розпорядником цієї інформації.

Зауважте В яких областях України ще не зробили жодного щеплення проти COVID за добу

Відповідь МОЗ щодо вакцинації нардепів

У МОЗ розповіли, що розглянули запит, який надійшов від Держуправління справами щодо вакцинування нардепів та апарату Верховної Ради проти COVID-19.

Запитування інформація є медичною таємницею. Міністерство охорони здоров'я не є розпорядником вищезазначеної інформації,
– відповіли у МОЗ.

Вакцинація влади

  • 1 березня публічно вакцинувався проти коронавірусу очільник МОЗ Максим Степанов. Міністру охорони здоров'я зробили щеплення препаратом Covishield.
  • До того ж 2 березня вакцинацію від коронавірусу отримав президент Володимир Зеленський. Це відбулося під час робочої поїздки українського лідера на Донбас. Президента теж вакцинували препаратом від AstraZeneca індійського виробництва Covishield.
  • У той же день проти коронавірусу щепився головний санлікар країни Віктор Ляшко.
Зверніть увагу! Впродовж 4 травня проти коронавірусу вакцинували ще 3 425 громадян. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 759 434 мешканцям України. З них лише 303 людини закінчили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини.
Автор: Діана Квасневська