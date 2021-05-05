Про це у МОЗ розповіли, відповідаючи на запит журналістів видання. У міністерстві зазначили, що вони не є розпорядником цієї інформації.
Зауважте В яких областях України ще не зробили жодного щеплення проти COVID за добу
Відповідь МОЗ щодо вакцинації нардепів
У МОЗ розповіли, що розглянули запит, який надійшов від Держуправління справами щодо вакцинування нардепів та апарату Верховної Ради проти COVID-19.
Запитування інформація є медичною таємницею. Міністерство охорони здоров'я не є розпорядником вищезазначеної інформації,
– відповіли у МОЗ.
Вакцинація влади
- 1 березня публічно вакцинувався проти коронавірусу очільник МОЗ Максим Степанов. Міністру охорони здоров'я зробили щеплення препаратом Covishield.
- До того ж 2 березня вакцинацію від коронавірусу отримав президент Володимир Зеленський. Це відбулося під час робочої поїздки українського лідера на Донбас. Президента теж вакцинували препаратом від AstraZeneca індійського виробництва Covishield.
- У той же день проти коронавірусу щепився головний санлікар країни Віктор Ляшко.