Об этом в Минздраве рассказали, отвечая на запрос журналистов издания. В министерстве отметили, что они не являются распорядителем этой информации.

Заметьте В каких областях Украины еще не сделали ни одной прививки против COVID-19 за сутки

Ответ Минздрава относительно вакцинации нардепов

В Минздраве рассказали, что рассмотрели запрос, который поступил от Госуправления делами по вакцинации нардепов и аппарата Верховной Рады против COVID-19.

Запрашиваемая информация является медицинской тайной. Министерство здравоохранения не является распорядителем вышеуказанной информации,

– ответили в Минздраве.

Вакцинация власти

1 марта публично вакцинировался против коронавируса глава Минздрава Максим Степанов. Министру здравоохранения сделали прививку препаратом Covishield.

К тому же 2 марта прививку от коронавируса получил президент Владимир Зеленский. Это произошло во время рабочей поездки украинского лидера на Донбасс. Президента тоже вакцинировали препаратом от AstraZeneca индийского производства Covishield.

В тот же день против коронавируса привился главный санврач страны Виктор Ляшко.

Обратите внимание! На протяжении 4 мая против коронавируса вакцинировали еще 3 425 граждан. В целом с начала вакцинальной кампании прививки сделали 759 434 жителям Украины. Из них только 303 человека закончили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины.