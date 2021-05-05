Об этом в Минздраве рассказали, отвечая на запрос журналистов издания. В министерстве отметили, что они не являются распорядителем этой информации.
Заметьте В каких областях Украины еще не сделали ни одной прививки против COVID-19 за сутки
Ответ Минздрава относительно вакцинации нардепов
В Минздраве рассказали, что рассмотрели запрос, который поступил от Госуправления делами по вакцинации нардепов и аппарата Верховной Рады против COVID-19.
Запрашиваемая информация является медицинской тайной. Министерство здравоохранения не является распорядителем вышеуказанной информации,
– ответили в Минздраве.
Вакцинация власти
- 1 марта публично вакцинировался против коронавируса глава Минздрава Максим Степанов. Министру здравоохранения сделали прививку препаратом Covishield.
- К тому же 2 марта прививку от коронавируса получил президент Владимир Зеленский. Это произошло во время рабочей поездки украинского лидера на Донбасс. Президента тоже вакцинировали препаратом от AstraZeneca индийского производства Covishield.
- В тот же день против коронавируса привился главный санврач страны Виктор Ляшко.