Молодим людям, ймовірно, доведеться чекати вакцину від коронавірусу SARS-CoV-2 до 2022 року, тому що перші партії вакцин розподілять між медичним працівникам і людьми з груп ризику.

Масову вакцинацію розпочнуть нескоро

Про це заявила співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумья Свамінатан, пише The Guardian.

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За її словами, попри численні випробування вакцини від коронавірусу, масова вакцинація найближчим часом малоймовірна.

Здоровій молодій людині, можливо, доведеться почекати до 2022 року, щоб отримати вакцину,

– сказала Свамінатан.

У ВООЗ сподіваються, що до 2021 року буде принаймні одна ефективна вакцина, але вона буде доступна тільки в "обмежених кількостях".

Слід вакцинувати мінімум 70% населення, щоб перервати поширення вірусу.

Пріоритизація вакцинації

Експерти ВООЗ з імунізації нещодавно опублікували гайд для країн, як пріотеризувати групи людей для вакцинації.

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Також у новому зверненні Свамінатан застерегла від самозаспокоєння щодо рівня смертності від вірусу, заявивши, що зі збільшенням числа випадків смертність також буде рости.

Зростання смертності завжди відстає від зростання випадків захворювання на пару тижнів,

– заявила вона.

Коротко про ситуацію з COVID-19 у світі: станом на 15 листопада відомо про понад 38 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2, з них близько 27 тисяч видужали, натомість померли понад 1 мільйон інфікованих. Активних хворих наразі близько 11 мільйонів у всьому світі.



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