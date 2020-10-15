Молодым людям, вероятно, придется ждать вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 до 2022 года, так как первые партии вакцин распределят между медицинским работникам и людьми из групп риска.

Массовую вакцинацию начнут нескоро

Об этом заявила сотрудница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, пишет The Guardian.

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По ее словам, несмотря на многочисленные испытания вакцины от коронавируса, массовая вакцинация в ближайшее время маловероятна.

Здоровому молодому человеку, возможно, придется подождать до 2022 года, чтобы получить вакцину,

– сказала Сваминатан.

В ВОЗ надеются, чтодо 2021 года будет по крайней мере одна эффективная вакцина, но она будет доступна только в "ограниченных количествах".

Следует вакцинировать минимум 70% населения, чтобы прервать распространение вируса.

Приоритезация вакцинации

Эксперты ВОЗ по иммунизации недавно опубликовали гайд для стран, как приоритезовать группы людей для вакцинации.

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Также в новом обращении Сваминатан предостерегла от самоуспокоения по уровню смертности от вируса, заявив, что с увеличением числа случаев смертность также будет расти.

Рост смертности всегда отстает от роста случаев заболевания на пару недель,

– заявила она.

Коротко о ситуации с COVID-19 в мире: по состоянию на 15 ноября известно о более 38 миллионах случаях инфицирования SARS-CoV-2, из них около 27 тысяч выздоровели, зато умерли более 1 миллиона инфицированных. Активных больных в настоящее время около 11 миллионов во всем мире.



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