Молодежь не будут вакцинировать против коронавируса до 2022 года, – ВОЗ
Молодым людям, вероятно, придется ждать вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 до 2022 года, так как первые партии вакцин распределят между медицинским работникам и людьми из групп риска.
Массовую вакцинацию начнут нескоро
Об этом заявила сотрудница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, пишет The Guardian.
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По ее словам, несмотря на многочисленные испытания вакцины от коронавируса, массовая вакцинация в ближайшее время маловероятна.
Здоровому молодому человеку, возможно, придется подождать до 2022 года, чтобы получить вакцину,
– сказала Сваминатан.
В ВОЗ надеются, чтодо 2021 года будет по крайней мере одна эффективная вакцина, но она будет доступна только в "ограниченных количествах".
Следует вакцинировать минимум 70% населения, чтобы прервать распространение вируса.
Приоритезация вакцинации
Эксперты ВОЗ по иммунизации недавно опубликовали гайд для стран, как приоритезовать группы людей для вакцинации.
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Также в новом обращении Сваминатан предостерегла от самоуспокоения по уровню смертности от вируса, заявив, что с увеличением числа случаев смертность также будет расти.
Рост смертности всегда отстает от роста случаев заболевания на пару недель,
– заявила она.
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