ВОЗ еще ранее сообщила, что эффективная вакцина против COVID-19 может появиться уже во второй половине 2021 года. Ляшко рассказал, какие группы населения Украины получат ее в первую очередь.

В интервью изданию НВ главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что в первую очередь вакцина необходима тем людям, которые обеспечивают "жизнедеятельность страны".

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По словам главного санитарного врача страны, это: медики, правоохранители, учителя и пограничники.

Сразу после них будут вакцинировать группу с высокой летальностью, а именно людей в возрасте от 60 или 65 лет. Впоследствии прививки предоставят пожилым людям с хроническими болезнями, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ляшко подчеркнул, что механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19 "COVAX" выделит вакцину для 20% населения. Украина входит в перечень стран, которые получат вакцину в рамках этой инициативы.

Такие препараты могут попасть в страну тремя путями: по полной рыночной стоимости, с определенным процентом от рыночной стоимости или полностью бесплатно.

Недавно заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что все эти пути являются реальными и вполне вероятно, что всех из них будут реализованы.

Отметим, что сейчас на последнем этапе клинических испытаний находятся 10 вакцин. В целом реальными кандидатами стали около 40 препаратов.