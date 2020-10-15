ВООЗ ще раніше повідомила, що ефективна вакцина проти COVID-19 може з'явитися вже у другій половині 2021 року. Ляшко розповів, які групи населення України отримають її у першу чергу.

У інтерв'ю виданню НВ головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів, що у першу чергу вакцина необхідна тим людям, які забезпечують "життєдіяльність країни".

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За словами головного санітарно лікаря країни, це: медики, правоохоронці, вчителі і прикордонники.

Одразу після них вакцинуватимуть групу з найвищою летальністю, а саме людей віком від 60 або 65 років. Згодом щеплення нададуть літнім людям з хронічними хворобами, цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями.

Ляшко підкреслив, що механізм глобального доступу до вакцин проти COVID-19 "COVAX" виділить вакцину для 20% населення. Україна є у переліку країн, які отримають вакцину в межах цієї ініціативи.

Такі препарати можуть потрапити в країну трьома шляхами: за повною ринковою вартістю, з певним відсотком від ринкової вартості або повністю безкоштовно.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що усі ці шляхи є реальними й цілком ймовірно, що всіх з них будуть реалізовані.

Зазначимо, що нині на останньому етапі клінічних випробувань перебувають 10 вакцин. Всього ральними кандидатами стали близько 40 препаратів.