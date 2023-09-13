Деякі українські телеграм-канали поширюють інформацію, нібито на військову службу почнуть призивати чоловіків з вірусними гепатитами, безсимптомними ВІЛ та хворобами психіки. Російські джерела ж заявляють, що Зеленський вже "відправляє на убій навіть інвалідів, хворих на ВІЛ та шизофреників".

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Як насправді

Йдеться про Наказ Міністерства оборони України №490 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Згідно з положенням, люди із зазначеними хворобами і раніше підлягали призову за умовами воєнного стану. ВЛК мала індивідуально визначати, призовник "придатний" або "обмежено придатний до служби". Відтепер "спірні" статті прибрали, усі мають єдиний вердикт – "придатний" в умовах воєнного стану.

Відповідні зміни є частиною реформи роботи ВЛК. На початку 2023 року над цим питанням почала працювати робоча група, до якої увійшли дотичні міністерства, парламентські комітети, підрозділи Збройних сил України та ГО "Принцип". Зокрема проведені опитування військовослужбовців, працівників ВЛК, вивчені проблеми і сформовано дорожню карту змін – організаційних, юридичних, цифрових.

За словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, були ідентифіковані наступні першочергові проблеми для вирішення: черги, надмірна бюрократизація, паперове подання документів, можливість корупційної складової під час ухвалення рішень та недостатнє фінансування системи. Як пояснив "Українській правді" співзасновник ГО "Принцип", юрист та військовий Масі Найєм, законодавчі зміни спрямовані на зниження ризиків корупції в роботі ВЛК. А саме з продажу висновків про обмежену придатність чи непридатність, сформованих на основі "спірних" статей.

Окремо зупинимось на самих хворобах, зазначених у переліку. Варто наголосити, що йдеться не про хворобу загалом, а про конкретну форму її перебігу. Усі статті, що виключили, стосуються легких форм, без супутніх або ж із незначними ускладненнями. Відповідні діагнози не мають суттєвого впливу на спосіб життя людини. Отже, "спірність" виключили за наступними статтями:

Стаття 2-в. Клінічно вилікуваний туберкульоз. Йдеться саме про тих осіб, котрі завдяки лікуванню стабілізували туберкульозний процес без залишкових змін в організмі (рубцеві зміни в різних органах та їх наслідки, ускладнення з боку легенів та печінки і т.д.). Якщо ж подібні зміни є, залишається норма щодо індивідуального прийняття рішення з боку комісії.

Стаття 4-в. Вірусні гепатити з незначним порушенням функцій (печінки). Якщо ж мають місце тяжкі форми гепатитів, особи вилучаються з військового обліку. Те ж саме стосується статей 13-в, 17-в, 21-в та 22-в (хвороби ендокринної системи, центральної нервової системи, стресові, пароксизмальні розлади) – статус "придатний" призовник отримує лише при помірних виражених проявах хвороб, непрогресуючих, без супутніх ускладнень.

Стаття 5-в. Безсимптомне носійство ВІЛ Z.21. Це означає, що в організмі виявлено вірус, однак хвороб, зумовлених ВІЛ, немає. Такі особи проходять антиретровірусну терапію (АРВ-терапія), котра зводить концентрацію вірусу в крові до мінімуму. Повністю ВІЛ не виліковується, але вже через пів року антиретровірусної терапії в організмі стає настільки мало вірусу, що передати його іншій людині неможливо.

Люди з безсимптомними ВІЛ служили у ЗСУ і до змін 25 серпня. Є історії, коли чоловікам з позитивним ВІЛ-статусом доводилось оскаржувати рішення ВЛК через відмову у мобілізації та звертатись за юридичною допомогою, отримувати довідки у обласних центрах з профілактики та боротьби зі СНІДом, що рівень вірусного навантаження в їхньому організмі практично нульовий. Основним питанням для таких бійців є безперебійне забезпечення необхідними препаратами.

Антиретровірусна терапія (АРТ) – що це? Є компонентом комплексної медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, поруч із профілактикою та лікуванням від суміжних інфекцій, паліативною допомогою. Метою АРТ є максимальне пригнічення розмноження ВІЛ в організмі, відновлення функції імунної системи, продовження та підвищення якості життя ВІЛ-інфікованих людей. Прийом препаратів має бути безперервним, з суворим дотриманням часу прийому та дозуванням. В Україні антиретровірусні препарати доступні для кожної людини з ВІЛ та надаються безплатно. Протестуватися й отримати терапію можна у закладах охорони здоров’я, обласних та міських СНІД-центрах та кабінетах довіри.Опис

14-в – легкі короткочасні хворобливі прояви органічних розладів психіки. До легких та зворотних проявів належать легкий астенічний стан та легкий когнітивний розлад. Астенія виражається підвищеною втомлюваністю, перепадами настрою, когнітивний розлад – зниженням концентрації, незначним погіршенням пам’яті.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг" в рамках контракту №72012118C00001.

Авторка: Аліна Тропиніна