У МОЗ наголошують, що працюють над тим, аби Україна з найменшими втратами пройшла через другу хвилю коронавірусу. Проте, на думку очільника МОЗ Максима Степанова, мітинги і масові заходи щоразу збільшують кількість хворих.

Через такі акції боротьба з недугою в Україні значно ускладнюється. Про це Степанов повідомив виданню "Новое время".

До теми Найкращий сценарій — це повний локдаун: Степанов розповів, як перемогти COVID-19

Якщо ми будемо бачити такі мітинги, як ми бачимо другий день поспіль, це буде наближувати дату повного заповнення лікарень. Я розумію людей, можу зрозуміти, чому вони, але всі такі події збільшують кількість захворілих,

– наголосив урядовець.

Ситуація може змінитись після місцевих виборів

Степанов сподівається, що після завершення місцевих виборів ситуація зміниться. У МОЗ узгодили алгоритм дій з регіональною владою

"У деяких міст із червоної зони набагато покращувалися показники і виходили з неї. Я вважаю, що наша стратегія адаптивного карантину була повністю вдалою, якщо ми подивимося на розповсюдження хвороби", – сказав Степанов.

Важливо! У Верховній Раді ухвалили законопроєкт, згідно з яким будуть штрафувати за відсутність масок у транспорті та громадських місцях. Окрім цього в уряді хочуть карати і представників сфери послуг, якщо відвідувачі перебувають без масок. Детально про це можна прочитати тут.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на 6 листопада в Україні COVID-19 інфікувались 440 188 осіб. Померли – 8 125 хворих. Одужали – 195 544 осіб. Протягом останні дні показники захворюваності рекордні – наближаються до 10 тисяч за добу. Станом на 6 листопада в Україні COVID-19 інфікувались 440 188 осіб. Померли – 8 125 хворих. Одужали – 195 544 осіб. Протягом останні дні показники захворюваності рекордні – наближаються до 10 тисяч за добу.



Умови адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу