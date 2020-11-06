В Минздраве отмечают, что работают над тем, чтобы Украина с наименьшими потерями прошла через вторую волну коронавируса. Однако, по мнению главы Минздрава Максима Степанова, митинги и массовые мероприятия каждый раз увеличивают количество заболевших.

Из-за таких акций борьба с недугом в Украине значительно усложняется. Об этом Степанов сообщил изданию "Новое время".

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Если мы будем видеть такие митинги, как мы видим второй день подряд, это будет приближать дату полного заполнения больниц. Я понимаю людей, могу понять, почему они, но все такие события увеличивают количество заболевших,

– подчеркнул чиновник.

Ситуация может измениться после местных выборов

Степанов надеется, что после местных выборов ситуация изменится. В Минздраве согласовали алгоритм действий с региональными властями

"У некоторых городов из красной зоны намного улучшались показатели и выходили из нее. Я считаю, что наша стратегия адаптивного карантина была полностью удачной, если мы посмотрим на распространение болезни", – сказал Степанов.

Важно! В Верховной Раде приняли законопроект, согласно которому будут штрафовать за отсутствие масок в транспорте и общественных местах. Кроме этого в правительстве хотят наказывать и представителей сферы услуг, если посетители находятся без масок. Подробно об этом можно прочитать здесь.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине? По состоянию на 6 ноября в Украине COVID-19 заразились 440 188 человек. Умерли – 8 125 больных. Выздоровели – 195 544 человек. В течение последних дней показатели заболеваемости рекордные – приближаются к 10 тысячам за сутки. По состоянию на 6 ноября в Украине COVID-19 заразились 440 188 человек. Умерли – 8 125 больных. Выздоровели – 195 544 человек. В течение последних дней показатели заболеваемости рекордные – приближаются к 10 тысячам за сутки.



Условия адаптивного карантина в Украине / инфографика 24 канала