Степанов о быстром распространении COVID-19: митинги приближают дату полного заполнения больниц
В Минздраве отмечают, что работают над тем, чтобы Украина с наименьшими потерями прошла через вторую волну коронавируса. Однако, по мнению главы Минздрава Максима Степанова, митинги и массовые мероприятия каждый раз увеличивают количество заболевших.
Из-за таких акций борьба с недугом в Украине значительно усложняется. Об этом Степанов сообщил изданию "Новое время".
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Если мы будем видеть такие митинги, как мы видим второй день подряд, это будет приближать дату полного заполнения больниц. Я понимаю людей, могу понять, почему они, но все такие события увеличивают количество заболевших,
– подчеркнул чиновник.
Ситуация может измениться после местных выборов
Степанов надеется, что после местных выборов ситуация изменится. В Минздраве согласовали алгоритм действий с региональными властями
"У некоторых городов из красной зоны намного улучшались показатели и выходили из нее. Я считаю, что наша стратегия адаптивного карантина была полностью удачной, если мы посмотрим на распространение болезни", – сказал Степанов.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?По состоянию на 6 ноября в Украине COVID-19 заразились 440 188 человек. Умерли – 8 125 больных. Выздоровели – 195 544 человек. В течение последних дней показатели заболеваемости рекордные – приближаются к 10 тысячам за сутки.
Условия адаптивного карантина в Украине / инфографика 24 канала
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