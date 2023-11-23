Фактори ризику раку грудей

Рак молочної залози є найбільш поширеним типом онкології серед жінок. Лікарі відзначають, що ризик розвитку цього захворювання залежить від поєднання генетичних факторів та навколишнього середовища, таких як тютюновий дим, пестициди та забруднення харчових продуктів бісфенолом-А.

Також на тему У США за 20 років на 24% знизилася смертність дітей від раку: як це вдалося

Однак, попри зниження частки курців та кількості пестицидів, частота раку молочної залози продовжує зростати серед жінок у всьому світі. Це вказує на те, що є інші фактори, які впливають на ризик цього захворювання, які досі не були виявлені, що робить дослідження цієї проблеми актуальною.

Раніше проведені дослідження зосереджувалися на впливі окремих забруднювачів навколишнього середовища, і не враховували сукупний вплив хімічних, біологічних та соціальних факторів, з якими стикаються люди щодня.

Нове дослідження раку грудей

Вчені з медичної школи Дьюка на чолі з Гаятрі Деві вирішили виправити цю проблему. Для дослідження вони використовували індекс якості довкілля (EQI). Вчені проаналізували дані EQI разом із показниками захворюваності на рак молочної залози з Центрального онкологічного реєстру Північної Кароліни, включаючи як міські, так і сільські райони.

Команда оцінила різні стадії раку молочної залози залежно від місця проживання (у сільській місцевості та місті): in situ (початкова стадія), локалізовану (рання стадія без ознак поширення пухлини), регіонарну (метастази у прилеглих лімфатичних вузлах, тканинах чи органах) та віддалену (пізніші стадії, коли метастази вже поширилися на віддалені частини тіла).

Міста підвищують ризик раку грудей

Рівень захворюваності на рак молочної залози в Північній Кароліні з 2010 по 2014 рік становив у середньому 153,5 випадки на 100 тисяч осіб. Переважна більшість випадків — локалізовані (54%), за ними йшли регіонарні (26%), in situ (16%) та віддалені (4%). Усі сумарні стадії раку молочної залози, зазвичай, мали вищу захворюваність у північно-східному регіоні штату, тоді як in situ спостерігався набагато вищий рівень захворюваності у центральній частині Північної Кароліни.

Аналіз також виявив, що середня захворюваність на 100 тисяч осіб була вищою у міських округах у порівнянні з сільськими, що характерно для всіх стадій раку молочної залози.

Вчені зробили висновок, що їхнє дослідження підтверджує значний зв'язок між якістю навколишнього середовища та захворюваністю на рак молочної залози, що може сприяти розробці ефективних заходів щодо зниження захворюваності, особливо для людей з груп ризику.