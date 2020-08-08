Пульмонолог Олег Яковенко, вважає, що пандемія COVID-19 має всього лише одну хвилю, яка досі набирає обертів.

Кандидат медичних наук, завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко не поділяє коронавірус на декілька хвиль і вважає, що існує лише одна, яка розпочалась наприкінці 2019 року і помалу набирає обертів. Про це він розповів у інтерв'ю ТСН.

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За його словами, якби на початку березня Україна не ввела жорсткий карантин, то наслідки були б трагічними.

Процес розповсюдження інфекції ми не можемо зупинити, але ми можемо його пригальмувати певними заходами. І завдяки введенню карантину, ми не мали такого вибуху захворюваності, з якою зіштовхнулись італійці, іспанці. Але це, знову ж таки, повертається. Адже в природному середовищі на сьогодні основним джерелом коронавірусної інфекції є людина,

– розповів лікар.

Кучеренко пояснив, що особливо небезпечними є безсимптомні носії інфекції. І для того, аби позбутись коронавірусу, людей потрібно на певний час ізолювати один від одного. Але це утопія. Відтак, внаслідок порушення чи послаблення протиепідемічних заходів щоразу відбуваються нові спалахи COVID-19.

Лікар вважає, що людство відчуватиме пандемію ще щонайменше 2 роки.

Якщо ми не виробимо грамотну стратегію протиепідеміологічних заходів, то будемо мати постійний приріст захворюваності. Але хочемо ми цього чи ні, захворюваність ще буде певний час. За даними ВООЗ, нас 2 роки буде трусити. Але головне, щоб не було масового вибуху захворюваності, бо виникне колапс, як в Італії,

– додав він.