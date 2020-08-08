Станом на 8 серпня в Україні зареєстрували 79 750 хворих на COVID-19, 1 489 з яких за минулу добу.

Про поширення коронавірусної інфекції повідомляє система моніторингу РНБО України, пише 24 канал.

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Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 79 750 людей, 35 216 з яких досі продовжують своє лікування.

За минулу добу зареєстрували 1 489 хворих на COVID-19 – це найбільша кількість від початку поширення інфекції в країні. Загалом, Україна вже 4 день поспіль б'є власні антирекорди за новими випадками зараження.

На жаль, від початку 2020 року зареєстрували 1 879 смертей, пов'язаних з COVID-19. 27 летальних випадків серед хворих зареєстрували впродовж минулого дня.

Натомість одужали вже 43 655 пацієнтів.

Коронавірус в областях України 8 серпня

Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві (+200), а також в Одеській (+165) та Львівській (+154) областях.

Вінницька область – 2955 (+23);

Волинська область – 4226 (+64);

Дніпропетровська область – 1525 (+17);

Донецька область – 965 (+20);

Житомирська область – 2101 (+37);

Закарпатська область – 5697 (+82);

Запорізька область – 919 (+24);

Івано-Франківська область – 5552 (+126);

Кіровоградська область – 718 (+4);

м. Київ – 9378 (+200);

Київська область – 4128 (+70);

Львівська область – 10726 (+154);

Луганська область – 152 (+6);

Миколаївська область – 696 (+14);

Одеська область – 4069 (+165);

Полтавська область – 491 (+2);

Рівненська область – 6747 (+109);

Сумська область – 653 (+17);

Тернопільська область – 3257 (+45);

Харківська область – 4661 (+134);

Херсонська область – 259 (+2);

Хмельницька область – 1323 (+37);

Чернівецька область – 6565 (+88);

Черкаська область – 996 (+21);

Чернігівська область – 991 (+26).

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з окупованих АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.