Україна знову побила власний антирекорд – 1 489 інфікованих COVID-19 за добу
Станом на 8 серпня в Україні зареєстрували 79 750 хворих на COVID-19, 1 489 з яких за минулу добу.
Про поширення коронавірусної інфекції повідомляє система моніторингу РНБО України, пише 24 канал.
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Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 79 750 людей, 35 216 з яких досі продовжують своє лікування.
За минулу добу зареєстрували 1 489 хворих на COVID-19 – це найбільша кількість від початку поширення інфекції в країні. Загалом, Україна вже 4 день поспіль б'є власні антирекорди за новими випадками зараження.
На жаль, від початку 2020 року зареєстрували 1 879 смертей, пов'язаних з COVID-19. 27 летальних випадків серед хворих зареєстрували впродовж минулого дня.
Натомість одужали вже 43 655 пацієнтів.
Коронавірус в областях України 8 серпня
Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві (+200), а також в Одеській (+165) та Львівській (+154) областях.
- Вінницька область – 2955 (+23);
- Волинська область – 4226 (+64);
- Дніпропетровська область – 1525 (+17);
- Донецька область – 965 (+20);
- Житомирська область – 2101 (+37);
- Закарпатська область – 5697 (+82);
- Запорізька область – 919 (+24);
- Івано-Франківська область – 5552 (+126);
- Кіровоградська область – 718 (+4);
- м. Київ – 9378 (+200);
- Київська область – 4128 (+70);
- Львівська область – 10726 (+154);
- Луганська область – 152 (+6);
- Миколаївська область – 696 (+14);
- Одеська область – 4069 (+165);
- Полтавська область – 491 (+2);
- Рівненська область – 6747 (+109);
- Сумська область – 653 (+17);
- Тернопільська область – 3257 (+45);
- Харківська область – 4661 (+134);
- Херсонська область – 259 (+2);
- Хмельницька область – 1323 (+37);
- Чернівецька область – 6565 (+88);
- Черкаська область – 996 (+21);
- Чернігівська область – 991 (+26).