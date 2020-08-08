Украина снова побила собственный антирекорд – 1 489 инфицированных COVID-19 за сутки
По состоянию на 8 августа в Украине зарегистрировали 79 750 больных COVID-19, 1 489 из которых за прошедшие сутки.
О распространении коронавирусной инфекции сообщает система мониторинга СНБО Украины, пишет 24 канал.
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С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 79 750 человек, 35 216 из которых до сих пор продолжают свое лечение.
За минувшие сутки зарегистрировали 1 489 больных COVID-19 – это наибольшее количество с начала распространения инфекции в стране. В общем, Украина уже 4 день подряд бьет собственные антирекорды по новым случаям заражения.
К сожалению, с начала 2020 года зарегистрировали 1 879 смертей, связанных с COVID-19. 27 летальных случаев среди больных зарегистрировали в течение прошедшего дня.
В то же время выздоровели уже 43 655 пациентов.
Коронавирус в областях Украины 8 августа
Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве (+200), а также в Одесской (+165) и Львовской (+154) областях.
- Винницкая область – 2 955 (+23)
- Волынская область – 4 226 (+64)
- Днепропетровская область – 1 525 (+17)
- Донецкая область – 965 (+20);
- Житомирская область – 2 101 (+37)
- Закарпатская область – 5 697 (+82)
- Запорожская область – 919 (+24);
- Ивано-Франковская область – 5 552 (+126)
- Кировоградская область – 718 (+4)
- г. Киев – 9 378 (+200)
- Киевская область – 4 128 (+70)
- Львовская область – 10 726 (+154)
- Луганская область – 152 (+6);
- Николаевская область – 696 (+14)
- Одесская область – 4 069 (+165)
- Полтавская область – 491 (+2)
- Ровненская область – 6 747 (+109)
- Сумская область – 653 (+17)
- Тернопольская область – 3 257 (+45)
- Харьковская область – 4 661 (+134)
- Херсонская область – 259 (+2)
- Хмельницкая область – 1 323 (+37)
- Черновицкая область – 6 565 (+88)
- Черкасская область – 996 (+21)
- Черниговская область – 991 (+26).