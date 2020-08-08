По состоянию на 8 августа в Украине зарегистрировали 79 750 больных COVID-19, 1 489 из которых за прошедшие сутки.

О распространении коронавирусной инфекции сообщает система мониторинга СНБО Украины, пишет 24 канал.

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С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 79 750 человек, 35 216 из которых до сих пор продолжают свое лечение.

За минувшие сутки зарегистрировали 1 489 больных COVID-19 – это наибольшее количество с начала распространения инфекции в стране. В общем, Украина уже 4 день подряд бьет собственные антирекорды по новым случаям заражения.

К сожалению, с начала 2020 года зарегистрировали 1 879 смертей, связанных с COVID-19. 27 летальных случаев среди больных зарегистрировали в течение прошедшего дня.

В то же время выздоровели уже 43 655 пациентов.

Коронавирус в областях Украины 8 августа

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве (+200), а также в Одесской (+165) и Львовской (+154) областях.

Винницкая область – 2 955 (+23)

Волынская область – 4 226 (+64)

Днепропетровская область – 1 525 (+17)

Донецкая область – 965 (+20);

Житомирская область – 2 101 (+37)

Закарпатская область – 5 697 (+82)

Запорожская область – 919 (+24);

Ивано-Франковская область – 5 552 (+126)

Кировоградская область – 718 (+4)

г. Киев – 9 378 (+200)

Киевская область – 4 128 (+70)

Львовская область – 10 726 (+154)

Луганская область – 152 (+6);

Николаевская область – 696 (+14)

Одесская область – 4 069 (+165)

Полтавская область – 491 (+2)

Ровненская область – 6 747 (+109)

Сумская область – 653 (+17)

Тернопольская область – 3 257 (+45)

Харьковская область – 4 661 (+134)

Херсонская область – 259 (+2)

Хмельницкая область – 1 323 (+37)

Черновицкая область – 6 565 (+88)

Черкасская область – 996 (+21)

Черниговская область – 991 (+26).

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные из оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.