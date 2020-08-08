Пульмонолог Олег Яковенко, считает, что пандемия COVID-19 имеет всего лишь одну волну, которая до сих пор набирает обороты.

Кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологическим отделением Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко не разделяет коронавирус на несколько волн и считает, что существует только одна, которая началась в конце 2019 года и понемногу набирает обороты. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

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По его словам, если бы в начале марта Украина не ввела жесткий карантин, то последствия были бы катастрофическими.

Процесс распространения инфекции мы не можем остановить, но мы можем его притормозить определенными мерами. И благодаря введению карантина, мы не имели такого взрыва заболеваемости, с которым столкнулись итальянцы, испанцы. Но это, опять же, возвращается. Ведь в природной среде на сегодня основным источником коронавирусной инфекции является человек,

– рассказал врач.

Кучеренко пояснил, что особенно опасны бессимптомные носители инфекции. И для того, чтобы избавиться от коронавируса, людей нужно на время изолировать друг от друга. Но это утопия. Поэтому вследствие нарушения или ослабления противоэпидемических мероприятий каждый раз происходят новые вспышки COVID-19.

Врач считает, что человечество будет испытывать пандемию еще минимум 2 года.

Если мы не выработаем грамотную стратегию противоэпидемиологических мероприятий, то будем иметь постоянный прирост заболеваемости. Но хотим мы этого или нет, заболеваемость еще будет определенное время. По данным ВОЗ, нас 2 года будет трясти. Но главное, чтобы не было массового взрыва заболеваемости, так возникнет коллапс, как в Италии,

– добавил он.