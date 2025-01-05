Про це пише 24 Канал з посиланням на МОЗ Казахстану.

Контекст У Китаї спалахнув новий вірус

Що відомо про поширення нового вірусу з Китаю у Казахстані

Метапневмовірус належить до гострих респіраторних вірусних інфекцій. Як пояснили в Казахстані, це один з класичних вірусів, "які десятиліттями циркулюють у багатьох країнах".

У країні виявили штами цього вірусу. Це сталося під час сезонного зростання захворювань на ГРВІ та грип, а також інших видів інфекцій. Як твердить відомство, у Казахстані та в усьому світі спостерігається сезонне підвищення захворюваності на ГРВІ та грип.

За даними комісії з санітарно-епідеміологічного контролю, на початку епідемічного сезону по республіці досліджено 8360 проб на віруси негрипу. Серед них 1866 позитивних (22%), у тому числі парагрип – 178 (9,5%), РС-вірус – 433 (23,2%), метапневмовірус – 30 (1,6%), риновірус – 680 (36,4%), бокавірус – 113 (6,1%), аденовірус – 226 (12,1%), коронавірус – 206 (11,1%),

– ідеться в повідомленні.

Метапневмовірус переважно передається повітряно-крапельним шляхом, рідше – побутовим. Серед основних симптомів інфекції – кашель, нежить, задишка, хрипи, головний біль. Його лікують симптоматично, оскільки специфічного лікування немає.

МОЗ Казахстану закликало дотримуватись профілактичних заходів та обмежити контакти в людних місцях. І нагадало заходи профілактики грипу та ГРВІ. Це вчасно звертатися за медичною допомогою, якщо відчули симптоми, обмежити контакти з хворими, частіше провітрювати приміщення, користуватися антисептиками або дезінфікуючими серветками й обмежити відвідування місць скупчення людей.