Виготовляти фальшиві тести лікар почав у березні, клієнтів шукав через онлайн-платформу безкоштовних оголошень.
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Він створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп'ютері у своєму робочому кабінеті. Фальшивки містили QR-код і були виготовлені двома мовами – українською та англійською. Ділок "засвідчував" їх підробленою "мокрою" печаткою",
– йдеться в повідомленні СБУ.
Шахрайством чоловік займався на робочому місці / Фото СБУ
Яку ціну вимагав шахрай
Вартість підробленої довідки становила 500 грн. Довідки, які підробляв чоловік, використовувались для перетину держкордону.
Лабораторія, бланки якої підробляв лікар, внесена до держреєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через додаток "Дій вдома".
Так виглядала підроблена довідка / Фото СБУ
Розслідування триває
Під час обшуків за місцем роботи та проживання медика правоохоронці вилучили комп'ютер з бланками фальшивок.
Зловмиснику повідомили про підозру у підробленні офіційного документа, а також у пособництві у виготовленні підробленої печатки підприємства для її використання підроблювачем.