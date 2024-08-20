Водночас представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Європі Ганс Клюґе вважає, що мавпяча віспа не спричинить пандемію, подібних масштабів.
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Його аргументом є той факт, що медики по всьому світі знають, як контролювати поширення цієї хвороби.
Те, як ми реагуємо зараз і в наступні роки, стане критичним випробуванням для Європи та світу,
– зазначив Ганс Клюґе.
Що відомо про mpox
За даними ВООЗ, в червні 2024 року лабораторно підтвердили 934 нові випадки захворювання на вітряну віспу у 26 країнах світу. З них 4 випадки були летальними.
Як передається вірус віспи
Віспа мавп передається через тісний фізичний контакт, зокрема статевий. На відміну від попередніх глобальних пандемій, як от у випадку COVID-19, немає доказів, що вірус віспи мавп легко поширюється повітряно-крапельним шляхом.
В Африці оголосили про надзвичайну ситуацію через стрімке поширення віспи мав. Головна проблема в тому, о наразі на континенті у 50 разів менше вакцин, ніж потрібно для захисту населення.