У мережі з'явилися знімки того, як виглядають легені, вражені коронавірусною інфекцією, у людини.

Про це написала пресслужба Управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації у фейсбуці.

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У повідомленні зазначається, при запаленні органів від коронавірусної інфекції легені покриваються "матовим склом".

"Якщо хвороба прогресує, це пов'язано з надмірною реакцією імунної системи на вірус. Так виникає запалення, яке може вражати інші органи. Ось таким чином при коронавірусній інфекції легкі покриваються "матовим склом", - пояснили знімки лікарі.



Легені людини з коронавірусом / Фото: Facebook

Що таке "матове скло"

У медицині "матове скло" – це симетричне ураження легень з полісегментарними запальними змінами – тобто в кількох частинах. При COVID-19 на комп'ютерних томограмах видно ущільнення легеневої тканини, схожі на прозорі потерті плями.

На ранній стадії розвитку вірусної пневмонії "матове скло" виникає не більше ніж в трьох головних осередках.