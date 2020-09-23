В Сети появились снимки того, как выглядят легкие, пораженные коронавирусной инфекцией, у человека.

Об этом написала пресс-служба управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации в фейсбуке.

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В сообщении отмечается, при воспалении органов от коронавирусной инфекции легкие покрываются "матовым стеклом".

"Если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, которое может поражать другие органы. Вот таким образом при коронавирусной инфекции легкие покрываются "матовым стеклом", – пояснили снимки врачи.

Легкие человека с коронавирусом / Фото: Facebook

Что такое "матовое стекло"

В медицине "матовое стекло" – это симметричное поражение легких с полисегментарными воспалительными изменениями-то есть в нескольких частях. При COVID-19 на компьютерных томограммах видны уплотнения легочной ткани, похожие на прозрачные потертые пятна.

На ранней стадии развития вирусной пневмонии "матовое стекло" возникает не более чем в трех главных очагах.