Смертельний масаж

Під час розгляду справи масажистки Вікторії Гапоненко, було встановлено, що в квітні 2018 року під час сеансу масажу вона виконала певну маніпуляцію на пацієнтці Тетяні Бенько. Вона спричинила травму хребта та пошкодження спинного мозку, що призвело до набряку головного мозку. Жінка померла у лікарні на сьому добу після процедури.

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Вікторія Гапоненко приймала клієнтів у власній квартирі. На різних вебсайтах, де вона рекламувала свої послуги, вказувалося, що жінка має освіту ветеринара та пройшла навчання на медичну сестру в чернігівському медучилищі, а також успішно завершила курси з медичного масажу.

Інцидент стався, коли Вікторія Гапоненко робила масаж плеча, а потім запропонувала масаж спини.

Зробила їй масаж плеча. Потім каже: "Зробімо масаж спини". Зробила масаж спини. А потім каже: "Ще трошки мануалки". Так вона це назвала. І повертає їй голову різко в одну сторону двічі і в іншу двічі,

– розповів чоловік загиблої жінки Микола Бенько.

Вже наступного дня після процедури Тетяні стало зле. На третю добу її госпіталізували до лікарні, але вона вже майже не могла рухатися.

Рішення суду

Слідство у цій справі тривало три роки, і в 2021 році масажистці повідомили про підозру і розпочато судовий процес. У січні цього року масажистку визнали винною у вбивстві через необережність, і їй було призначено два роки позбавлення волі.

Проте всі сторони у справі подали апеляційні скарги, не погоджуючись з цим вироком. Потерпілий (чоловік загиблої жінки) та прокурор просили суворіше покарання – 4 роки ув'язнення для Вікторії Гапоненко. Зі свого боку, сама обвинувачена та її адвокатка просили, щоб її виправдали.

Я засуджена за злочин, якого не вчинила. Немає жодних доказів моєї вини,

– заявила Вікторія Гапоненко.

Адвокатка обвинуваченої сказала, що нині її підзахисна масажем не займається. А рішення суду вони вивчатимуть та оскаржуватимуть, аби Вікторію Гапоненко визнали невинуватою.

Чоловік померлої Микола Бенько теж незгодний із рішенням суду. Він каже, що хоче, аби масажистка відбула покарання. Протягом трьох місяців учасники справи можуть подати касаційні скарги до Верховного Суду України.