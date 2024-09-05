У свіжому дослідженні, проведеному вченими зі США, були представлені дані про вплив споживання марихуани та продуктів, що містять канабіс, на частоту перепусток роботи.

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Останнім часом у Сполучених Штатах марихуана випередила алкоголь за рівнем регулярності споживання. Дослідження, засноване на національних опитуваннях, показало, що 2022 року близько 17,7 мільйона американців вживали марихуану щодня чи майже щодня, тоді як алкоголь вживали 14,7 мільйона. З 1992 року кількість людей, які регулярно вживають канабіс, зросла в п'ятнадцять разів.

Нове дослідження впливу канабісу

Медичні фахівці знають що вживання канабісу та пов'язані з ним розлади призводять до негативних соціальних наслідків, але досі у науковій літературі було мало даних про вплив цього на роботу.

Дослідники проаналізували інформацію про 46 499 працюючих дорослих американців віком від 18 до 64 років, зібрану у 2021 – 2022 роках у рамках Національного дослідження з вживання наркотиків, алкоголю та тютюну та питань здоров'я (NSDUH).

Канабіс негативно впливає на працездатність

Результати показали, що серед людей, які мають повний робочий день, 15,9% вживали канабіс протягом останнього місяця, і у 6,5% були розлади, пов'язані з вживанням. Ті, хто вживав марихуану або продукти на її основі в останні 30 днів, в середньому пропускали 1,47 робочих дні через хворобу і 0,63 дня за прогулами. У той час як у тих, хто не вживав канабіс, ці показники становили 0,95 та 0,28 дня відповідно.

Ризик пропуску роботи збільшувався зі зростанням частоти вживання канабісу та ступеня залежності. Навіть рідкісне вживання марихуани (один – два дні на місяць) було пов'язане зі збільшенням пропусків роботи. Ті, хто вживав її 20 – 30 днів на місяць, пропускали роботу майже вдвічі частіше, ніж ті, хто не вживав зовсім.

Люди з різним ступенем розладів через канабіс були відсутні на роботі через хвороби на 30 – 54% частіше, ніж ті, хто не мав таких проблем, а частота прогулів була вищою в 1,6 – 2,87 раза.

Дослідження підкреслило, що вживання канабісу може негативно впливати на працездатність навіть у тих, хто не страждає від розладів, спричинених цією речовиною.