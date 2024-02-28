У науці існує два основних погляди на віру в магію, прикмети та загалом надприродне: забобонність як відхилення від норми, яке потрібно пояснити та магічне мислення, яке є у наш мозок від природи.

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Сучасна людина звикла ставитися до "шаманізму" зі скепсисом, хоча вона досі задуває свічки на торті й загадує бажання.

Користь магічного мислення

Магічне мислення не пройшло б разом із нами мільйони років еволюції, якби воно було зовсім шкідливим. Від забобонів може бути користь.

Відчуття контролю у цьому непередбачуваному світі. Віра в те, що ми можемо впливати на світ і добиватись бажаного, важлива для нашого щастя.

Впевненість в собі. Дослідження показують, що деякі наші ритуали та забобони, на кшталт "щасливої" сорочки, справді можуть підвищувати шанси на успіх завдяки впевненості.

Оптимізм. Віра в силу "позитивного мислення" – це також певною мірою забобон. У науки немає доказів, що афірмації приведуть до успіху. Натомість є дані про те, що сам собою оптимізм знижує рівень стресу і в цілому покращує показники здоров'я.

Шкода від магічного мислення

Іноді ми можемо занадто сильно покладатися на наші магічні ритуали – і з цього не виходить нічого доброго. Допустимо, у вас є "щаслива" ручка, якою ви користуєтеся на всіх іспитах. І, як на зло, перед найважливішим тестом ручка загубилася або закінчилася.

Як людина розумна, ви розумієте, що немає жодного зв'язку між конкретною ручкою та результатом на іспиті. Але ви починаєте хвилюватися, що без цієї "щасливої" ручки нічого не вийде, ви переживаєте і не можете зосередитися.

Магічне мислення може не давати звернутися за адекватним лікуванням. Деякі пацієнти пов'язують свою хворобу зі своїми провинами та невдачами, з божественним гнівом чи злими сутностями – тому замість того, щоб звернутися до лікаря, вони йдуть до чаклунів та "цілителів".

Чи потрібно боротися з магічним мисленням

Магічне мислення може приносити як користь, так і шкоду – все залежить від "чарівника". Відчуття контролю та дитяча віра у диво допомагають нам продовжувати жити в умовах хаосу та непередбачуваності. Водночас якщо занадто покладатися на магію, ми, навпаки, ризикуємо втратити контроль. Якщо ритуали стають нав'язливими та викликають тривогу, варто звернутися до фахівця.