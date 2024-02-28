В науке существует два основных взгляда на веру в магию, приметы и вообще сверхъестественное: суеверие как отклонение от нормы, которое нужно объяснить и магическое мышление, которое есть в наш мозг от природы.

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Современный человек привык относиться к "шаманизму" со скепсисом, хотя он до сих пор задувает свечи на торте и загадывает желания.

Польза магического мышления

Магическое мышление не прошло бы вместе с нами миллионы лет эволюции, если бы оно было совсем вредным. От суеверий может быть польза.

Ощущение контроля в этом непредсказуемом мире. Вера в то, что мы можем влиять на мир и добиваться желаемого, важна для нашего счастья.

Уверенность в себе. Исследования показывают, что некоторые наши ритуалы и суеверия, вроде "счастливой" рубашки, действительно могут повышать шансы на успех благодаря уверенности.

Оптимизм. Вера в силу "позитивного мышления" – это также в определенной степени суеверие. У науки нет доказательств, что аффирмации приведут к успеху. Зато есть данные о том, что сам по себе оптимизм снижает уровень стресса и в целом улучшает показатели здоровья.

Вред от магического мышления

Иногда мы можем слишком сильно полагаться на наши магические ритуалы – и из этого не выходит ничего хорошего. Допустим, у вас есть "счастливая" ручка, которой вы пользуетесь на всех экзаменах. И, как назло, перед самым важным тестом ручка потерялась или закончилась.

Как человек умный, вы понимаете, что нет никакой связи между конкретной ручкой и результатом на экзамене. Но вы начинаете волноваться, что без этой "счастливой" ручки ничего не получится, вы переживаете и не можете сосредоточиться.

Магическое мышление может не давать обратиться за адекватным лечением. Некоторые пациенты связывают свою болезнь со своими винами и неудачами, с божественным гневом или злыми сущностями – поэтому вместо того, чтобы обратиться к врачу, они идут к колдунам и "целителям".

Нужно ли бороться с магическим мышлением

Магическое мышление может приносить как пользу, так и вред – все зависит от "волшебника". Чувство контроля и детская вера в чудо помогают нам продолжать жить в условиях хаоса и непредсказуемости. В то же время если слишком полагаться на магию, мы, наоборот, рискуем потерять контроль. Если ритуалы становятся навязчивыми и вызывают тревогу, стоит обратиться к специалисту.