Історія хвороби

51-річній жінці стало зле ще три місяці тому. В неї виникли болі у правому підребер'ї та сильна нудота, тому жінка звернулася до лікарів, але причини проблем зі здоров'я медики не знайшли.

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Її стан продовжував погіршуватись, жінка не могла спати, з'явилася висока температура та слабкість, з часом додалася жовтяниця. І після додаткових обстежень лікарі змогли діагностувати альвеококоз правої долі печінки.

Альвеококоз – що це? Важке паразитарне захворювання, спричинене одним з видів гельмінтів. Джерелом поширення є дикі тварини, зокрема, гризуни. До людини личинки паразитів потрапляють через травну систему. Личинки осідають в печінці, легенях, рідше – у структурах головного мозку. Їхня довжина сягає 7 міліметрів.

Операція не завжди можлива

Це захворювання дуже рідкісне та становить 1,37 – 3,85 на 100 000 населення. За словами лікарів, оперативне втручання несе значні ризики і можливе лише у 15 – 20% хворих. Причина – пізнє звернення, коли життєво важливі органи занадто сильно пошкоджені.

Але в цьому випадку вчені змогли провести успішну операцію. Права частка печінки разом з великими судинами та жовчним міхуром були уражені, тому хірургам довелося їх видалити. Операція тривала три години. Пацієнтка три дні провела у реанімації і ще сім днів у відділенні хірургії. Зараз жінка почувається добре. На неї чекає реабілітація та контрольний огляд за два тижні.