История болезни

51-летней женщине стало плохо еще три месяца назад. У нее возникли боли в правом подреберье и сильная тошнота, поэтому женщина обратилась к врачам, но причины проблем со здоровьем медики не нашли.

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Ее состояние продолжало ухудшаться, женщина не могла спать, появилась высокая температура и слабость, со временем прибавилась желтуха. И после дополнительных обследований врачи смогли диагностировать альвеококкоз правой доли печени.

Альвеококкоз – что это? Тяжелое паразитарное заболевание, вызванное одним из видов гельминтов. Источником распространения являются дикие животные, в частности грызуны. К человеку личинки паразитов попадают через пищеварительную систему. Личинки оседают в печени, легких, реже – в структурах головного мозга. Их длина достигает 7 миллиметров.

Операция не всегда возможна

Это заболевание очень редко и составляет 1,37 – 3,85 на 100 000 населения. По словам врачей, оперативное вмешательство несет значительные риски и возможно только у 15 – 20% больных. Причина – позднее обращение, когда жизненно важные органы слишком сильно повреждены.

Но в этом случае учёные смогли провести успешную операцию. Правая часть печени вместе с большими сосудами и желчным пузырем была поражена, поэтому хирургам пришлось их удалить. Операция длилась три часа. Пациентка провела три дня в реанимации и еще семь дней в отделении хирургии. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ее ждет реабилитация и контрольный осмотр через две недели.