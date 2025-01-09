Вагітна жінка потрапила до лікарні в тяжкому стані, і медичній команді довелося приймати складні рішення, які вплинули на життя обох, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський перинатальний центр.

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Передчасне народження малюка

Кожна виписка мами з немовлям на руках — це перемога життя! Особливо коли йдеться про передчасно народжених малюків, як Артем, який з’явився на світ на 29-му тижні вагітності з вагою 1240 грамів і зростом 41 см,

– зазначили медики.

Як тільки новонароджений з’явився на світ, його терміново доставили в інтенсивну терапію новонароджених в умовах транспортного кувеза, де забезпечили дотримання теплового ланцюга та надали всю необхідну допомогу для стабілізації стану і підтримки дихання.



Малюк мав лише 41 сантиметр / Фото Львівський перинатальний центр

Як лікарі виходили малюка

На 20-му дні Артема перевели на другий етап виходжування, де лікування продовжилось. Він отримував донорське молоко з Банку грудного молока, а також активно використовувався метод "Кенгуру".

На 32 добу хлопчик уже перебував разом з мамою, харчуючись материнським молоком і поступово зміцнюючи своє здоров'я.

На 46 день життя Артем і його мама повернулися додому. За цей час він виріс до 43 см і важив вже 2110 грамів. Це результат професіоналізму медиків та довіри батьків до Львівського перинатального центру.