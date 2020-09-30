Станом на 30 30 вересня до послаблення карантину готова лише одна область – Кіровоградська. Там показник захворюваності не перевищує допустимі 40 випадків.

У Кіровоградській області показник захворюваності складає 18,7, тоді як у Києві – 158,8. Про це повідомили на сайті МОЗ.

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Як ситуація з COVID-19 в Україні

Так, майже у всіх регіонах України перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. У середньому в Україні цей показник становить 121,6 при нормі 40 випадків захворювання.

Станом на 29 вересня до послаблення карантину не був готовий жоден регіон країни.

Коронавірус у Кіровоградській області

Від початку пандемії коронавірус у Кіровоградській області виявили у 1 108 осіб, з них, на жаль, 57 хворих померли, однак ще 864 людини одужали.

За минулу добу захворіли ще 18 осіб. Тоді як одужати вдалося 10 хворим. Недуга забрала життя ще однієї людини.

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Нові карантинні зони

З 28 вересня МОЗ затвердило нове карантинне зонування. Так, у "червоній" зоні карантину опинився Тернопіль, а також Бережани Тернопільської області. У Києві ситуація покращилася – столиця тепер в "жовтій" зоні.

Також повідомлялося, що в Україні за добу вперше підтвердили понад 4 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили у Харківській, Донецькій, Тернопільській та Дніпропетровській областях.

Більше про те, які регіони потрапили до червоної зони – читайте за посиланням.