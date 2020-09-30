Только одна область в Украине готова к ослаблению карантина: заявление Минздрава
По состоянию на 30 сентября к ослаблению карантина готова только одна область – Кировоградская. Там показатель заболеваемости не превышает допустимые 40 случаев.
В Кировоградской области показатель заболеваемости составляет 18,7, тогда как в Киеве – 158,8. Об этом сообщили на сайте Минздрава.
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Как ситуация с COVID-19 в Украине
Так, почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 121,6 при норме 40 случаев заболевания.
По состоянию на 29 сентября к ослаблению карантина не был готов ни один регион страны.
Коронавирус в Кировоградской области
- С начала пандемии в Кировоградской области коронавирус обнаружили у 1 108 человек, из них, к сожалению, 57 больных умерли, однако еще 864 человека выздоровели.
- За минувшие сутки заболели еще 18 человек. Тогда как выздороветь удалось 10 больным. Недуг унес жизнь еще одного человека.
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Новые карантинные зоны
С 28 сентября Минздрав утвердил новое карантинное зонирование. Так, в "красной" зоне карантина оказался Тернополь, а также Бережаны Тернопольской области. В Киеве ситуация улучшилась – столица теперь в "желтой" зоне.
Также сообщалось, что в Украине за сутки впервые подтвердили более 4 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений обнаружили в Харьковской, Донецкой, Тернопольской и Днепропетровской областях.