Абсолютный рекорд: за сутки в Украине обнаружили более 4 000 больных COVID-19
За минувшие сутки на территории страны зарегистрировали 4 027 больных коронавирусом. Поэтому по состоянию на 30 сентября общее количество инфицированных SARS-CoV-2 в Украине составляет 208 959.
Согласно данным СНБО Украины, сейчас в Украине осталось 114 580 активных больных, сообщает 24 канал.
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