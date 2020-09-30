Згідно з даними РНБО України, нині в Україні залишилось 114 580 активних хворих, повідомляє 24 канал.

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Так, нині в Україні зафіксували найбільший добовий приріст нових випадків інфікування від початку пандемії – від учора хворобу виявили у 4 027 людей. Найбільше нових хворих зареєстрували у Харківській області – 549.

За минулу добу з життя пішли ще 64 пацієнти. Натомість 2 110 інфікованих подолали захворювання.

З моменту поширення коронавірусної інфекції в Україні, хворобу виявили у 208 959 людей. 92 360 з них вже одужали, але 4 129 хворих померли від ускладнень, спричинених вірусом SARS-CoV-2.

COVID-19 в областях України станом на 30 вересня

Вінницька область – 6 194 випадки;

Волинська область – 8 059 випадків;

Дніпропетровська область – 5 822 випадки;

Донецька область – 3 477 випадків;

Житомирська область – 5 923 випадки;

Закарпатська область – 9 819 випадків;

Запорізька область – 3 995 випадків;

Івано-Франківська область – 13 700 випадків;

Кіровоградська область – 1 108 випадків;

Київ – 22 778 випадків;

Київська область – 9 139 випадків;

Львівська область – 20 350 випадків;

Луганська область – 1 049 випадків;

Миколаївська область – 3 163 випадки;

Одеська область – 13 529 випадків;

Полтавська область – 2 231 випадок;

Рівненська область – 12 411 випадків;

Сумська область – 4 223 випадки;

Тернопільська область – 13 514 випадків;

Харківська область – 18 678 випадків;

Херсонська область – 1 134 випадки;

Хмельницька область – 6 068 випадків;

Чернівецька область – 14 446 випадків;

Черкаська область – 4 022 випадки;

Чернігівська область – 4 127 випадків.

У МОЗ підкреслили, що у статистиці відсутні дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка 24 каналу