Абсолютний рекорд: за добу в Україні виявили понад 4 тисячі хворих на COVID-19
За минулу добу на території країни зареєстрували 4 027 хворих на коронавірус. Тож станом на 30 вересня загальна кількість інфікованих SARS-CoV-2 в Україні становить 208 959.
Згідно з даними РНБО України, нині в Україні залишилось 114 580 активних хворих, повідомляє 24 канал.
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Так, нині в Україні зафіксували найбільший добовий приріст нових випадків інфікування від початку пандемії – від учора хворобу виявили у 4 027 людей. Найбільше нових хворих зареєстрували у Харківській області – 549.
За минулу добу з життя пішли ще 64 пацієнти. Натомість 2 110 інфікованих подолали захворювання.
COVID-19 в областях України станом на 30 вересня
- Вінницька область – 6 194 випадки;
- Волинська область – 8 059 випадків;
- Дніпропетровська область – 5 822 випадки;
- Донецька область – 3 477 випадків;
- Житомирська область – 5 923 випадки;
- Закарпатська область – 9 819 випадків;
- Запорізька область – 3 995 випадків;
- Івано-Франківська область – 13 700 випадків;
- Кіровоградська область – 1 108 випадків;
- Київ – 22 778 випадків;
- Київська область – 9 139 випадків;
- Львівська область – 20 350 випадків;
- Луганська область – 1 049 випадків;
- Миколаївська область – 3 163 випадки;
- Одеська область – 13 529 випадків;
- Полтавська область – 2 231 випадок;
- Рівненська область – 12 411 випадків;
- Сумська область – 4 223 випадки;
- Тернопільська область – 13 514 випадків;
- Харківська область – 18 678 випадків;
- Херсонська область – 1 134 випадки;
- Хмельницька область – 6 068 випадків;
- Чернівецька область – 14 446 випадків;
- Черкаська область – 4 022 випадки;
- Чернігівська область – 4 127 випадків.
У МОЗ підкреслили, що у статистиці відсутні дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка 24 каналу