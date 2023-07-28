Про це ексклюзивно 24 Каналу розповів завідувач кафедри дерматовенерології НМАПО імені П. Л. Шупика Олександр Літус. Він наголосив, що додаток вже успішно працює. За один день фахівці проводять від 50 до 100 консультацій.

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Важливе вчасне лікування

Програма допомоги створена в першу чергу для бійців, які безпосередньо перебувають "на нулі" і не мають змоги отримати допомогу. Саме вчасна діагностика та початок лікування важливі у подоланні більшості дерматологічних захворювань.

Такі прості речі, як потертя, траншейна стопа, мозолі, запалення хронічних процесів, наприклад, псоріаз, атопічний дерматит призводять до того, що військовий не може повноцінно рухатися і виконувати свої завдання,

– зазначив Олександр Літус.

За його словами, більшість дерматологічних проблем можна вирішити максимум за 5 днів лікування. Наразі допомогу надають більше 100 фахівців з усієї країни.

Алгоритм отримання допомоги

Щоб отримати безкоштовну допомогу, треба зайти на сайт dermguard.org – Дерматовенерологічна гвардія України. Одразу на головній сторінці є функція "Отримати консультацію лікаря". За посиланням доступна форма, де необхідно вказати свої дані, детально описати проблему та прикріпити фото.

"Протягом максимум 24 годин військовий отримує чіткий діагноз і розуміння, який засіб треба застосувати. При цьому лікарі не виписують бажаний, а враховують те, що наразі є під рукою у бійця, або необхідні складники для нього", – наголосив Літус.

Сайт Дерматовенерологічної гвардії України / Скриншот

Також на сайті у розділі "Безкоштовна консультація" є відео з інструкцією покрокових дій. Можна скористатися і телефоном гарячої лінії.

"Усі заявки ми розприділяємо між нашими лікарями. Наразі до роботи долучилося декілька приватних клінік. І ведуться перемовини з поштовим оператором про налагодження відправлення медикаментів у необхідні регіони", – додав фахівець.

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