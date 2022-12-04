Над препаратом працюють біологи Львівського інституту біології клітини НАН України. Його можна буде виготовляти у вигляді розчину або порошку.

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Львівські вчені працюють над розробкою препарату для військових

Завідувач відділу Інституту біології клітини НАН України Ростислав Стойка розповів, що основою препарату, над яким працюють науковці, є хітозан. Його отримують з морських організмів. Ця речовина допомагає загоювати рани та має незначні протибактерійні властивості й виражений кровоспинний ефект. Хітозан поєднуватимуть з антибіотиком. Препарат можна буде використовувати для лікування і швидкого загоювання ран, зокрема у військовій медицині.

Ви закоркували рану, кров зупинилася, але ви закоркували й бактерії, які там є, і поки ви доставите пораненого, то проходить кілька годин і дуже часто розвиваються гнійні процеси. Наш препарат є більш біосумісний, він краще взаємодіє з тканинами й не робить тих от корків, і, крім того, є антибактерійний. Кровоспинних препаратів є дуже багато, а таких препаратів немає. Наш в процесі доставлення пораненого вже буде лікувати,

– зазначив Стойка.

Над розробкою цього препарату почали працювати півтора року тому. Наразі вчені мають його лабораторні зразки, які вже перевірили на лабораторних тваринах і добровольцях.

"Ми от перевіряли на собі й рани дійсно гоїлися швидше, якісніше і не спостерігали інфекційних процесів", – розповів науковець Інституту біології клітини НАН України Назар Манько.

Дивіться фото з лабораторії / Фото Суспільне

Також в інституті триває робота над спеціальними знезаражувальними пов'язками для поранених.

"Ми займаємося питанням знезараження ран. Поки з польових умов поранений буде доставлений до госпіталю, може бути вже сепсис. І це дуже погано. Треба мати пов'язки знезаражувальні, які також не є токсичні, і ми таке в нас у відділі розробили", – заявив директор Інституту біології клітини НАН України Андрій Сибірний.

Щоб завершити дослідження препаратів, інститут подався на державне фінансування. Після створення технології виробництва шукатимуть інвесторів, які візьмуться за їхнє виготовлення.