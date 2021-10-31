Лідери G20 хочуть вакцинувати 70% населення Землі до середини 2022 року

На саміті країн "Великої двадцятки" прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі закликав світових лідерів посприяти тому, щоб до середини 2022 року 70% всього населення планети отримали вакцину проти COVID-19. Політики погодилися виконати це завдання.

Одним із важливих кроків для втілення планів світових лідерів є забезпечення вакциною бідніших країн. Також політики розглянули питання створення механізму фінансування на боротьбу з можливими пандеміями у майбутньому.

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Виробництво вакцини в Африці

Лідери країн "Великої двадцятки" зазначили, що забезпечення тих чи інших країн вакцинами не повинна відбуватися на благодійній основі, тому що кожна країна має свій інтерес. Однак саміт підтримав налагодження виробництва необхідних препаратів в Африці, щоб збільшити там темпи вакцинації.

Президент Росії Володимир Путін, який до саміту доєднався онлайн, звинуватив лідерів G20 у нерівномірному розподілі вакцин та у відмові взаємно визнавати вакцини. Ймовірно, він мав на увазі те, що більшість країн світу не визнає російський "Супутник V". Його китайський колега Сі Цзіньпінь вимагав звільнення від патентів на виробництво вакцини, щоб передати технології виробництва країнам, що розвиваються.

Водночас прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна у 2022 році виробить 5 мільярдів доз вакцини для різних країн світу.

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