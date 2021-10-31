Одним из важных шагов для реализации планов мировых лидеров является обеспечение вакциной беднейших стран. Также политики рассмотрели вопрос о создании механизма финансирования на борьбу с возможными пандемиями в будущем.

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Производство вакцины в Африке

Лидеры стран Большой двадцатки отметили, что обеспечение тех или иных стран вакцинами не должно происходить на благотворительной основе, потому что каждая страна имеет свой интерес. Однако саммит поддержал налаживание производства необходимых препаратов в Африке, чтобы увеличить темпы вакцинации.

Президент России Владимир Путин, который к саммиту присоединился онлайн, обвинил лидеров G20 в неравномерном распределении вакцин и в отказе взаимно признавать вакцины. Вероятно, он имел в виду, что большинство стран мира не признает российский "Спутник V". Его китайский коллега Си Цзиньпинь требовал освобождения от патентов на производство вакцины, чтобы передать технологии производства развивающимся странам.

В то же время премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна в 2022 году произведет 5 миллиардов доз вакцины для разных стран мира.

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