Как сообщают российские СМИ, Владимир Путин обратился к странам G20 с просьбой "проработать вопрос". Речь идет о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации.

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Путин хочет одобрения российской вакцины

Обращаясь к государствам "Большой двадцатки", президент России отметил якобы хорошее качество российской вакцины "Спутник V".

"Спутник V" демонстрирует высокую безопасность и эффективность против COVID-19,

– заявил Путин.

Глава Кремля также отметил, что миру стоит выработать определенные механизмы. В частности, следует системно и оперативно обновлять вакцины. Это, по его словам, обусловлено определенными мутациями коронавируса.

Обратите внимание! Только 37% граждан России сделали прививку от коронавируса. Чаще всего россияне едут именно в Европу, чтобы прививаться мировыми вакцинами.

Российские QR-коды о вакцинации: самое главное

Дипломаты Евросоюза, вакцинированные одобренными в мире вакцинами, не смогли получить QR-коды в России.

Причиной тому является то, что Москва признает только препараты против коронавируса российского производства.

В России QR-коды могут получить только те, кто иммунизировался российской вакциной. COVID-сертификаты Евросоюза и другие сертификаты международного образца Москва официально не признает.

Вакцина "Спутник V": коротко