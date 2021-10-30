Как сообщают российские СМИ, Владимир Путин обратился к странам G20 с просьбой "проработать вопрос". Речь идет о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации.
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Путин хочет одобрения российской вакцины
Обращаясь к государствам "Большой двадцатки", президент России отметил якобы хорошее качество российской вакцины "Спутник V".
"Спутник V" демонстрирует высокую безопасность и эффективность против COVID-19,
– заявил Путин.
Глава Кремля также отметил, что миру стоит выработать определенные механизмы. В частности, следует системно и оперативно обновлять вакцины. Это, по его словам, обусловлено определенными мутациями коронавируса.
Российские QR-коды о вакцинации: самое главное
- Дипломаты Евросоюза, вакцинированные одобренными в мире вакцинами, не смогли получить QR-коды в России.
- Причиной тому является то, что Москва признает только препараты против коронавируса российского производства.
- В России QR-коды могут получить только те, кто иммунизировался российской вакциной. COVID-сертификаты Евросоюза и другие сертификаты международного образца Москва официально не признает.
Вакцина "Спутник V": коротко
- В России начали активно продвигать в мире свою вакцину с августа 2020 года. Кремль хотел одним из первых зарегистрировать препарат, разработанный исследовательским центром имени Николая Гамалеи.
- В мире не торопятся закупать российскую вакцину. Всемирная организация здравоохранения и Евроагентство по лекарственным средствам до сих пор не дали разрешение на использование "Спутника V".
- Российская сторона так и не показала конечные данные об эффективности и безопасности вакцины.