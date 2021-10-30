Як повідомляють російські ЗМІ, Володимир Путін звернувся до країн G20 з проханням "опрацювати питання". Мовиться про взаємне визнання національних сертифікатів про вакцинацію.

До теми Якщо щепили "Супутником": якою вакциною можна ревакцинуватися в Україні

Путін хоче схвалення російської вакцини

Звертаючись до держав "Великої двадцятки", президент Росії наголосив нібито на хорошій якості російської вакцини "Супутник V".

"Супутник V" демонструє високу безпеку та ефективність проти COVID-19,

– заявив Путін.

Очільник Кремля також зауважив на тому, що світу варто виробити певні механізми. Зокрема, слід системно й оперативно оновлювати вакцини. Це, за його словами, зумовлено певними мутаціями коронавірусу.

Зверніть увагу! Лише 37% громадян Росії зробили щеплення від коронавірусу. Найчастіше росіяни їдуть саме до Європи, щоб щепитись світовими вакцинами.

Російські QR-коди про вакцинацію: найголовніше

Дипломати Євросоюзу, які вакциновані схваленими у світі вакцинами, не змогли отримати QR-коди в Росії.

Причиною цього є те, що Москва визнає лише препарати проти коронавірусу російського виробництва.

У Росії QR-коди можуть отримати лише ті, хто імунізувався російською вакциною. COVID-сертифікати Євросоюзу та інші сертифікати міжнародного зразка Москва офіційно не визнає.

Вакцина "Супутник V": коротко