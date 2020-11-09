У Латвії з понеділка, 9 листопада, задля обмеження поширення коронавірусу в країні введуть надзвичайний стан. На місяць заборонять будь-які публічні та приватні заходи з участю понад 10 людей, окрім похоронів.

Рішення про введення в Латвії надзвичайного стану ухвалив уряд спільно з радою кризового управління. Про це з посиланням на джерела BNS розповіли в інформагентстві Інтерфакс-Україна.

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Режим НС начебто діятиме до 6 грудня. У цей період забороненими будуть усі публічні заходи, окрім тих, які відбуватимуться на відкритому повітрі (враховуючи походи чи пікети).

Однак зачеплять обмеження й приватне життя: не можна буде збиратися гуртом у понад 10 людей, причому це не можуть бути люди з понад 2 домогосподарств. Єдиний вийняток – похорон.

Місця проведення мистецьких і релігійних заходів можуть працювати тільки з 6:00 до 20:00. Спортивні центри будуть закінчувати роботу не пізніше 22:00. До слова, зі спортивних змагань можна буде проводити тільки ті, що відбуваються на рівні національних збірних – але без глядачів.

За порушення обмежень чи заборон правоохоронці виписуватимуть штраф – від 10 до 2000 євро для фізичних осіб і від 140 до 5000 євро для юридичних осіб.

За латвійськими законами, після рішення уряду про запровадження надзвичайного стану щодо цього терміново повинен голосувати Сейм. Довше за 3 місяці НС у Латвії тривати не може.

Загалом у Латвії діагноз COVID-19 отримали майже 8000 людей – це за весь період пандемії.

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