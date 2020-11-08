Відповідно до нового закону, що прийняла Рада, українців не штрафуватимуть за перебування без маски на вулиці. Крім того, штрафи не накладатимуть на неповнолітніх.

Застосування штрафу буде швидким. Його накладатимуть правоохоронці одразу після того, як побачать людину без маски у громадському місці або у транспорті. Про це розповів Денис Малюська у відеозверненні, оприлюдненому на фейсбуці.

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Раніше розмір штрафів за порушення будь-яких правил карантину сягав від 17 до 34 тисяч гривень. За словами Малюськи, це було несправедливим, адже мало хто може стільки заплатити. Крім того, штраф могли стягнути тільки через суд.

Ситуація кардинально зміниться після того, як набуде чинності закон, що прийняла Верховна Рада у п'ятницю,

– наголосив міністр.

Штрафи за неносіння масок: що відомо

6 листопада Рада прийняла закон про штрафи за не носіння маски у громадських приміщеннях та транспорті.

Розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.

Дивіться відеозвернення Малюськи щодо штрафів за неносіння масок: