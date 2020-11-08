Согласно новому закону, который приняла Рада, украинцев не будут штрафовать за пребывание без маски на улице. Кроме того, штрафы не будут налагать на несовершеннолетних.

Применение штрафа будет быстрым. Его будут налагать правоохранители сразу после того, как увидят человека без маски в общественном месте или в транспорте. Об этом рассказал Денис Малюська в видеообращении, опубликованном на фейсбуке.

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Ранее размер штрафов за нарушение любых правил карантина достигал от 17 до 34 тысяч гривен. По словам Малюськи, это было несправедливо, ведь мало кто может столько заплатить. Кроме того, штраф могли взыскать только через суд.

Ситуация кардинально изменится после того, как вступит в силу закон, принятый Верховной Радой в пятницу,

– подчеркнул министр.

Штрафы за неношение масок: что известно

6 ноября Рада приняла закон о штрафах за неношение маски в общественных местах и ​​транспорте.

Размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.

Смотрите видеообращение Малюськи о штрафах за неношение масок: