В Латвии с понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения коронавируса в стране введут чрезвычайное положение. На месяц запретят любые публичные и частные мероприятия с участием более 10 человек, кроме похорон.

Решение о введении в Латвии чрезвычайного положения приняло правительство совместно с советом кризисного управления. Об этом со ссылкой на источники BNS рассказали в информагентстве Интерфакс-Украина.

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Режим ЧС якобы будет действовать до 6 декабря. В этот период запрещенными будут все публичные мероприятия, кроме тех, которые будут проходить на открытом воздухе (включая походы или пикеты).

Однако затронут ограничения и частную жизнь: нельзя будет собираться более чем 10 людям, причем это не могут быть люди из более чем 2 домохозяйств. Единственное исключение – похороны.

Места проведения художественных и религиозных мероприятий могут работать только с 6:00 до 20:00. Спортивные центры будут заканчивать работу не позднее 22:00. К слову, из спортивных соревнований можно будет проводить только те, что проходят на уровне национальных сборных – но без зрителей.

За нарушение ограничений или запретов правоохранители будут выписывать штраф – от 10 до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро для юридических лиц.

По латвийскими законами, после решения правительства о введении чрезвычайного положения об этом срочно должен проголосовать Сейм. Дольше 3 месяцев НС в Латвии продолжаться не может.

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