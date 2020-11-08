Число зараженных COVID-19 в мире превысило 50 миллионов
По состоянию на 8 октября количество зараженных коронавирусом в мире превысило 50 миллионов человек. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 253 110 инфицированных.
Наибольшее количество зараженных зафиксировали в США. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Заметьте Более 1,5 миллиона человек за день: массовое тестирование на COVID – 19 продолжается в Словакии
Страны-лидеры по количеству инфицированных COVID-19
- Индия – 8 507 754 зараженных;
- Бразилия – 5 653 561 зараженный;
- Россия – 1 760 420 зараженных;
- Франция – 1 709 773 зараженных.
Что известно о COVID-19 в Украине
- За сутки 7 ноября в Украине обнаружили 9 397 новых случаев заражения коронавирусом. Болезнь унесла жизни уже 8 450 человек.
- Всего за время пандемии в стране зафиксировали более 460 тысяч инфицированных.
- Ни одна из областей пока не готова к ослаблению карантина.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter