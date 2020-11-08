Кількість заражених COVID-19 у світі перевищила 50 мільйонів
Станом на 8 жовтня кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 50 мільйонів людей. Від початку пандемії COVID-19 забрав життя 1 253 110 інфікованих.
Найбільшу кількість заражених зафіксували у США. Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.
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Країни-лідери за кількістю інфікованих COVID-19
- Індія – 8 507 754 заражених;
- Бразилія – 5 653 561 заражений;
- Росія – 1 760 420 заражених;
- Франція – 1 709 773 заражених.
Що відомо про COVID-19 в Україні
- За добу 7 листопада в Україні виявили 9 397 нових випадків зараження коронавірусом. Хвороба забрала життя вже 8 450 людей.
- Усього за час пандемії у країні зафіксували понад 460 тисяч інфікованих.
- Жодна з областей наразі не готова до послаблення карантину.
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