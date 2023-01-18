Плавання в холодній воді є безпечним для здорових людей, якщо вони займаються цим регулярно. Але якщо зробити це вперше на свято без попередньої консультації з лікарем існує ризик померти від холодового шоку. Холодною вважається вода нижче 15 градусів за Цельсієм.

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Користь купання в холодній воді

Деякі дослідження показують, що плавання в холодній воді корисне для здоров'я, перш за все для психіки. Під час занурення вивільняється гормон стресу кортизолу і відбувається сплеск бета-ендорфінових гормонів, що викликає почуття ейфорії. Саме цим пояснюється задоволення після купання.

А ось користь такого плавання для імунітету вчені поки що не змогли довести. Швидше за все, "моржі" здоровіші просто тому, що ведуть активний спосіб життя.

Шкода від купання в ополонці

Як ми вже говорили, занурення в крижану воду має зворотний бік – холодовий шок. Деякі вчені порівнюють його зі зіткненням з автобусом або з блискавкою. Холодовий шок може призвести до двох проблем:

втрати контролю над диханням;

збільшення частоти серцевих скорочень та тиску через звуження судин.

Найбільше холодовий шок небезпечний для непідготовлених людей і тих, хто має проблеми із серцем. У декого крижана вода може спровокувати аритмію і призвести до зупинки серця, тому медики не рекомендують так експериментувати зі своїм тілом.

Закликають відмовитись від купань і місцева влада багатьох великих міст. Вони нагадують про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану, та просить утриматися від проведення масових зібрань та заходів.

Правила купання в ополонці

У крижаній воді не можна перебувати довше 10 – 15 секунд, тому потрібно швидко зануритися з головою і відразу ж вийти на сушу. Також потрібно дотримуватись таких правил:

Не вживайте алкоголь ні до, ні після купання. Навіть якщо дуже хочеться;

Відразу після виходу з купелі швидко зайдіть в тепле приміщення і добре розітріться махровим рушником;

Випийте теплий чай;

Уникайте переохолодження найближчим часом – два сильні стреси поспіль матимуть більше шкоди.

Кому не можна купатися на Хрещення

Є такі групи населення, яким лікарі забороняють купатися у ополонці – навіть на Хрещення. Не варто цього робити:

людям з хворобами серця і судин;

літнім та дітям;

з хронічними захворюваннями сечостатевої, дихальної систем і носоглотки в стані ремісії;

з температурою вище 37 градусів за будь-яких обставин;

вагітним;

з порушеннями роботи ендокринної системи та хворобами щитовидної залози

епілептикам та людям із судомними захворюваннями;

з будь-якою хворобою у гострому стані;

з кон'юктивітом чи глаукомою;

з туберкульозом;

з цукровим діабетом.

Як підготуватися до купання на Хрещення

Найкращий час для початку загартовування водою – літо і осінь. Ідеально проводити водні процедури в ранкові години, відразу ж після сну або в кінці ранкової зарядки.

Приступаючи до загартовування, спочатку прийміть легкі водні процедури з температурою води 34 градусів за Цельсієм. Потім переходьте до нижчих температур, знижуючи через кожні 3 – 4 дні температуру води на 1 градус за Цельсієм, і поступово, за 1,5 – 2 місяці, доведіть її залежно від самопочуття й стану здоров’я до 15 градусів за Цельсієм.