Як подолати кризу початку сімейного життя: поради психологині

Гормональний коктейль закоханості триває від одного до трьох років. В цей період партнери готові пробачити одне одному всі недоліки. Коли ж романтичний запал зникає, все частіше виникають конфліктні ситуації.

Як подолати кризу початку сімейного життя, налагодити стосунки та не наробити помилок, які зруйнують почуття 24 каналу розповіла психологиня та сексологиня Альона Щербань.

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Неприємні сюрпризи

Коли партнери починають жити разом, не обов'язково у шлюбі, на них чекає безліч сюрпризів. Як правило, неприємних. Партнери помічають свої відмінності, звертають увагу на речі, які спершу псують їм настрій, а потім стають причиною конфліктів.

Альона Щербань “Жінка, наприклад, розуміє, що коханий чоловік не готовий її морально підтримувати, і навпаки, любить покритикувати. Для чоловіка стає несподіванкою те, що кохана відмовляється готувати вечерю, обід та сніданок. "Ми дуже різні" – така думка з'являється у головах партнерів. Якщо в цей кризовий період не знайти спільну мову, сімейне життя може завершитись не розпочавшись”.

Розмова без претензій

Спілкування за допомогою взаємних претензій завжди призводить до сварок. Тож перша порада для тих, хто хоче подолати кризу початку сімейного життя – вчіться розмовляти у таких формах, які не будуть ранити партнера. Існує чудова техніка "я – повідомлень", яку варто опанувати. Замість того щоб дорікати: "Ти знову залишив на столі брудну чашку від кави!", скажіть – "Я так хочу, щоб вдома було чисто".

Так ви зможете донести партнеру суть проблеми не провокуючи сварку. Взагалі ж, коли ви говорите про свої почуття – автоматично спонукаєте партнера уважно слухати. Ну а якщо вже наговорили зайвого – завжди є можливість перепросити. Зробивши це щиро, ви допоможете партнеру досягнути розрядки негативних почуттів.

Після нещирого вибачення образа нікуди не дінеться. Ще один важливий момент: іноді, не бажаючи ображати партнера, ми замовчуємо проблему, а це неправильно, бо призводить до фрустрації (психічний стан пригніченості, викликаний нереалізованими бажаннями – ред.). Тож озвучуйте свої бажання, щоб вони здійснювалися.

Методика "П'яти хвилин"

Під час конфлікту не треба кричати, намагаючись довести свою правоту та бути занадто категоричним. Коли один з партнерів принципово не хоче приймати іншу точку зору – врятувати стосунки неможливо. Вчіться слухати, хоча це буває непросто.

Альона Щербань “Для пар, які люблять перекрикувати одне одного, у пригоді стане методика під назвою "5 хвилин". Її суть проста: один з партнерів ставить таймер на 5 хвилин і говорить. Перебивати його заборонено. Коли час закінчиться, інший партнер так само ставить таймер на 5 хвилин і висловлює свої емоції”.

Під час монологу не потрібно закидати кохану людину звинуваченнями та критикою, розповідайте лише про свої почуття. Наприклад, "Коли ти робиш так, я почуваю себе кепсько", "Я зараз у депресії. Хочу, щоб мене підтримали" тощо. Практикуйте метод "5 хвилин" протягом двох тижнів і у вас є шанс бути почутими.

Складіть план

На початку спільного життя найбільшу кількість конфліктів провокують побутові проблеми. Хто купить продукти, хто викине сміття, хто буде оплачувати комунальні послуги? Всі ці питання потребують відповіді. Замість того, щоб кожного дня відвойовувати своє право не мити підлогу, партнерам варто один раз на тиждень сідати за стіл і складати план домашньої роботи.

Якщо обов'язки ні за ким не закріплені – чвари навколо них будуть точитися постійно. Тож створіть план роботи на тиждень, у якому кожен візьме на себе частину роботи. Це збереже ваші нервові клітини.

Альона Щербань “До того ж паперовий план, який буде висіти на холодильнику, не дасть лінивому партнеру можливості уникнути роботи, сказавши, що ви про це не домовлялись. При потребі обов'язками можна обмінюватись, або щось зробити разом”.

Пошук спільних цінностей

Ідеальний варіант для тих, хто планує спільне життя з партнером – так званий преконтакт. Мова йде про більш детальне знайомство з коханою людиною. Коли вже на початку стосунків вам не подобаються запах партнера та його зовнішній вигляд, почуття гумору або сміх, дратують звички – краще й не починати жити разом. А от коли вас все влаштовує, чи варто дізнатися про людину більше?

Так, варто, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Поцікавтесь життєвими та сімейними цінностями партнера. Обговоріть, якими ви бачите себе через 10 років. Чи збігаються ваші життєві плани. Не зайвим буде знайомство з батьками партнера. Уважно подивіться, що це за люди, які у них переконання. Це важливо, бо коли почнеться спільне життя з партнером – батьки, зі своїми та поглядами, стануть його частиною. Особливо важливо ці моменти з'ясувати перш ніж самим стати батьками.