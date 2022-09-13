Как преодолеть кризис начала семейной жизни, наладить отношения и не совершить ошибок, которые разрушат чувство 24 каналу рассказала психолог и сексолог Алена Щербань.

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Неприятные сюрпризы

Когда партнеры начинают жить вместе, необязательно в браке, их ждет множество сюрпризов. Как правило, неприятных. Партнеры замечают свои отличия, обращают внимание на вещи, которые сначала портят им настроение, а затем становятся причиной конфликтов.

Алена Щербань "Женщина, к примеру, понимает, что любимый мужчина не готов ее морально поддерживать, и наоборот, любит покритиковать. Для мужчины становится неожиданностью то, что возлюбленная отказывается готовить ужин, обед и завтрак. "Мы очень разные" – такое мнение появляется в головах партнеров. Если в этот кризис не найти общий язык, семейная жизнь может завершиться не начавшись”.

Разговор без претензий

Общение посредством взаимных претензий всегда приводит к ссорам. Первый совет для тех, кто хочет преодолеть кризис начала семейной жизни – учитесь разговаривать в таких формах, которые не будут ранить партнера. Существует отличная техника "я – сообщение", которой стоит овладеть. Вместо того чтобы упрекать: "Ты снова оставил на столе грязную чашку от кофе!", скажите - "Я так хочу, чтобы дома было чисто".

Так вы сможете донести партнеру суть проблемы не провоцируя ссору. Вообще-то, когда вы говорите о своих чувствах – автоматически побуждаете партнера внимательно слушать. Ну а если уж наговорили лишнего – всегда есть возможность извиниться. Сделав это искренне, вы поможете партнеру добиться разрядки отрицательных чувств.

После неискреннего извинения оскорбление никуда не денется. Еще один важный момент: иногда, не желая оскорблять партнера, мы замалчиваем проблему, а это неправильно, потому что приводит к фрустрации (психическое состояние подавленности, вызванное нереализованными желаниями – ред.). Поэтому озвучивайте свои желания, чтобы они исполнялись.

Методика "Пяти минут"

Во время конфликта не следует кричать, стараясь доказать свою правоту и быть слишком категоричным. Когда один из партнеров принципиально не хочет принимать другую точку зрения – спасти отношения невозможно. Учитесь слушать, хотя это бывает непросто.

Алена Щербань "Для пар, которые любят перекрикивать друг друга, пригодится методика под названием "5 минут". Ее суть проста: один из партнеров ставит таймер на 5 минут и говорит. Перебивать его нельзя. Когда время закончится, другой партнер тоже ставит таймер на 5 минут и выражает свои эмоции”.

Во время монолога не нужно обвинять любимого человека в обвинениях и критике, рассказывайте только о своих чувствах. Например, "Когда ты поступаешь так, я чувствую себя плохо", "Я сейчас в депрессии. Хочу, чтобы меня поддержали". Практикуйте метод "5 минут" в течение двух недель, и у вас есть шанс быть услышанным.

Составьте план

В начале совместной жизни наибольшее количество конфликтов провоцируют бытовые проблемы. Кто купит продукты, выбросит мусор, кто будет оплачивать коммунальные услуги? Все эти вопросы нуждаются в ответе. Вместо того чтобы каждый день отвоевывать свое право не мыть пол, партнерам стоит один раз в неделю садиться за стол и составлять план домашней работы.

Если обязанности ни за кем не закреплены – ссоры вокруг них будут идти постоянно. Создайте план работы на неделю, в которой каждый возьмет на себя часть работы. Это сохранит ваши нервные клетки.

Алена Щербань "К тому же бумажный план, который будет висеть на холодильнике, не даст ленивому партнеру возможности избежать работы, сказав, что вы об этом не договаривались. При необходимости обязанностями можно обмениваться или что-то сделать вместе”.

Поиск общих ценностей

Идеальный вариант для тех, кто планирует совместную жизнь с партнером – так называемый преконтакт. Речь идет о более подробном знакомстве с любимым человеком. Когда уже в начале отношений вам не нравится запах партнера и его внешний вид, чувство юмора или смех, раздражают привычки – лучше и не начинать жить вместе. А вот когда вас все устраивает, стоит ли узнать о человеке больше?

Да, стоит, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Поинтересуйтесь жизненными и семейными ценностями партнера. Обсудите, какими вы видите себя спустя 10 лет. Совпадают ли ваши жизненные планы. Не лишним будет знакомство с родителями партнера. Внимательно посмотрите, что это за люди, какие у них убеждения. Это важно, потому что когда начнется совместная жизнь с партнером – родители, со своими и взглядами, станут её частью. Особенно важно эти моменты выяснить, прежде чем самим стать родителями.