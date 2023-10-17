В яких країнах найбільше людей з ожирінням

У Науру, маленькій острівній державі в Тихому океані, проблема ожиріння є критичною, там 59% чоловіків і 60,5% жінок страждають на надмірну вагу. Така ж ситуація спостерігається й в інших острівних державах, розташованих у Тихому океані. Наприклад, на Островах Кука ожиріння діагностується у 71% жінок та 69% чоловіків.

Також на тему Виявилось, що кава допомагає схуднути, але є одна важлива умова

У більших країнах, наприклад у США, 42% чоловіків і стільки ж жінок страждають на ожиріння. В Україні це 20,1% чоловіків та 29,8% жінок. Є країни, де людей з ожирінням мало. Наприклад, у В'єтнамі це всього 1,7% чоловіків та жінок, а в Японії – 3,8% чоловіків та 3,4% жінок.



Кількість чоловіків з ожирінням / Дані World Obesity Federation

Ці цифри з ожиріння – коли індекс маси тіла понад 30%. Ще є зайва вага — ІМТ від 25. Якщо брати ожиріння та зайву вагу разом, то, наприклад, у США вже не 42%, а 70% усіх мешканців матимуть проблеми із вагою. Загалом у кожній країні людей із зайвою вагою приблизно стільки ж, скільки з ожирінням, і цифру умовно можна подвоювати.



Кількість жінок з ожирінням / Дані World Obesity Federation

Чому все більше людей з зайвою вагою

Кожен конкретний випадок набору ваги можна пояснити енергетичним дисбалансом: людина споживає більше калорій, ніж витрачає. Однак умови, в яких людина живе, визначають, які продукти вона вживає і наскільки активна вона у повсякденному житті. Ці умови залежать від кількох факторів:

Продовольче середовище: на харчові звички впливають доступність продуктів, ціни та доступність місць продажу.

Штучне середовище: активність людини залежить від місця, де вона живе, наявності транспорту, парків та пішохідних зон.

Нові технології: сучасні пристрої, такі як автомобілі, комп'ютери, телевізори та побутова техніка, впливають на спосіб життя та фізичну активність.

Вперше в історії людства кількість людей із надмірною вагою перевищує кількість людей із недостатньою вагою. Головною причиною цього є глобалізація. Вільна торгівля, економічне зростання та урбанізація змінюють умови довкілля, що призводить до епідемії ожиріння, особливо у країнах з низьким та середнім рівнем доходу.

У цих країнах існує так званий подвійний тягар: ожиріння та недостатня вага одночасно. З одного боку, з'являється доступ до дешевої та калорійної їжі, а з іншого боку, якісних продуктів все одно не вистачає. З глобалізацією приходять іноземні споживчі звички, стрес та недосипання, що також впливає на стан здоров'я та вагу людей.