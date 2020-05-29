У Франції за минулу добу виявили рекордну кількість хворих за останні тижні. Всього за добу 3 325 людей отримали позитивний результат на коронавірус нового типу.

За попередню добу від COVID-19 одужали 621 житель Франції. Разом з тим госпіталізували – 253 людини та виявили рекордну за попередні тижні кількість нових інфікованих – 3 325. Летальних випадків сталося 69. Такі дані оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я.

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З початку пандемії у Франції виявили 149 071 випадок інфікування коронавірусом. Втім, понад 67 тисяч людей побороли хворобу.

Від початку епідемії від ускладнень коронавірусної хвороби померли 28 662 людини, 1 429 хворих досі перебувають в реанімації.

У Франції планували послабити карантин

У Франції з 2 червня стартує друга фаза послаблення карантинних обмежень. Втім таку інформацію оприлюднили до того, як зафіксували рекордну кількість нових заражень.

Планували послабити обмеження на поїздки, роботу кафе, ресторанів та парків. Жителям Франції дозволять подорожувати далі ніж на 100 км від свого будинку, але поки в межах країни.

Важливо, що обмеження будуть послаблювати в залежності від епідеміологічного стану у кожному регіоні.

У регіонах з низьким рівнем епідеміологічного ризику відновлять роботу бари і ресторани, втім запрацюють лише тераси. Масковий режим у громадському транспорті є обов'язковим.

В Парижі знову відкриють парки, які на момент першої фази послаблення класифікувалися як зони підвищеного ризику.

З 2 червня у країні відкриються також пляжі, кемпінги та гостьові будинки. Знову зможуть приймати відвідувачів музеї та театри. Кінотеатри запрацюють пізніше.

Зверніть увагу! Пік важких пацієнтів у Франції був досягнутий 9 квітня. Тоді в реанімації перебували майже 7 тисяч 200 осіб, що у двічі більше ніж зараз.

Режим ізоляції у Франції, нагадаємо, діяв з 17 березня: людям забороняли виходити з дому, хіба на роботу, у магазини за товарами першої необхідності чи щоб піти до лікарні. Штраф за порушення – 135 євро.

Додамо, що раніше у Франції помер один українець – 37-річний мешканець Тернопільської області, який поїхав до Парижа на заробітки у лютому 2020 року.