За добу 7 листопада у лавах ЗСУ діагностували 155 нових випадків коронавірусу. Наразі хворіють 2 230 військових. На жаль, 19 інфікованих померли.

Загалом за час епідемії одужали 4 627 осіб. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.

Актуально Україна у десятці країн за кількістю хворих на COVID-19: за добу виявили 9 397 випадків

На ізоляції (зокрема, самоізоляції) зараз перебувають 390 осіб. А 35 військовослужбовців виходять з ізоляції у найближчі три доби.

Де лікуються хворі на коронавірус військові

Зі 155 нових хворих на COVID-19 у лікарнях перебувають 18 осіб:

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 3 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та Чернігівський військовий госпіталь – по 6 військовослужбовців;

Житомирський, 65 військовий мобільний госпіталь та Кам'янець-Подільська ЦРЛ – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров'я пацієнтів – задовільний.

На лікуванні вдома перебувають 137 осіб:

Київська область – 49 військовослужбовців та 15 працівників ЗС України;

Львівська область – 26 військовослужбовців та 7 працівників ЗС України;

Житомирська область – 13 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України;

Вінницька область – 8 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України;

Хмельницька та Миколаївська області – по 3 військовослужбовці;

Дніпропетровська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України;

Волинська область – 2 військовослужбовці;

Чернівецька, Запорізька та Донецька області – по 1 військовослужбовцю;

Чернігівська область – 1 працівник ЗС України.

Стан здоров’я пацієнтів – задовільний. У всіх можна спостерігати легкий перебіг захворювання.

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Як найчастіше інфікуються коронавірусом

У ЗСУ наголосили, що найчастіше інфекція поширюється під час зустрічей з друзями та рідними, з якими ви не спілкуєтеся щодня та не мешкаєте разом. Такий результат показав аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення.