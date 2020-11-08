У лавах ЗСУ понад 150 нових випадків COVID-19: скільки військових досі хворіють
За добу 7 листопада у лавах ЗСУ діагностували 155 нових випадків коронавірусу. Наразі хворіють 2 230 військових. На жаль, 19 інфікованих померли.
Загалом за час епідемії одужали 4 627 осіб. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.
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На ізоляції (зокрема, самоізоляції) зараз перебувають 390 осіб. А 35 військовослужбовців виходять з ізоляції у найближчі три доби.
Де лікуються хворі на коронавірус військові
Зі 155 нових хворих на COVID-19 у лікарнях перебувають 18 осіб:
- Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 3 військовослужбовці;
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та Чернігівський військовий госпіталь – по 6 військовослужбовців;
- Житомирський, 65 військовий мобільний госпіталь та Кам'янець-Подільська ЦРЛ – по 1 військовослужбовцю.
Стан здоров'я пацієнтів – задовільний.
На лікуванні вдома перебувають 137 осіб:
- Київська область – 49 військовослужбовців та 15 працівників ЗС України;
- Львівська область – 26 військовослужбовців та 7 працівників ЗС України;
- Житомирська область – 13 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України;
- Вінницька область – 8 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України;
- Хмельницька та Миколаївська області – по 3 військовослужбовці;
- Дніпропетровська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України;
- Волинська область – 2 військовослужбовці;
- Чернівецька, Запорізька та Донецька області – по 1 військовослужбовцю;
- Чернігівська область – 1 працівник ЗС України.
Стан здоров’я пацієнтів – задовільний. У всіх можна спостерігати легкий перебіг захворювання.
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Як найчастіше інфікуються коронавірусом
У ЗСУ наголосили, що найчастіше інфекція поширюється під час зустрічей з друзями та рідними, з якими ви не спілкуєтеся щодня та не мешкаєте разом. Такий результат показав аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення.
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