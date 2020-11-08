В рядах ВСУ более 150 новых случаев COVID-19: сколько военных до сих пор болеют
За сутки 7 ноября в рядах ВСУ диагностировали 155 новых случаев коронавируса. Сейчас болеют 2230 военных. К сожалению, 19 инфицированных умерли.
В целом за время эпидемии выздоровели 4 627 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.
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На изоляции (в частности, самоизоляции) сейчас находятся 390 человек. А 35 военнослужащих выходят из изоляции в ближайшие трое суток.
Где лечатся больные коронавирусом военные
Из 155 новых больных COVID-19 в больницах находятся 18 человек:
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 3 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона и Черниговский военный госпиталь – по 6 военнослужащих;
- Житомирский 65 военный мобильный госпиталь и Каменец-Подольская ЦРБ – по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья пациентов – удовлетворительное.
На лечении дома находятся 137 человек:
- Киевская область – 49 военнослужащих и 15 работников ВС Украины;
- Львовская область – 26 военнослужащих и 7 работников ВС Украины;
- Житомирская область – 13 военнослужащих и 2 работника ВС Украины;
- Винницкая область – 8 военнослужащих и 1 работник ВС Украины;
- Хмельницкая и Николаевская области – по 3 военнослужащих;
- Днепропетровская область – 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины;
- Волынская область – 2 военнослужащих;
- Черновицкая, Запорожская и Донецкая области – по 1 военнослужащему;
- Черниговская область – 1 работник ВС Украины.
Состояние здоровья пациентов – удовлетворительное. Во всех можно наблюдать легкое течение заболевания.
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Как чаще всего инфицируются коронавирусом
В ВСУ отметили, что чаще всего инфекция распространяется во время встреч с друзьями и родными, с которыми вы не общаетесь ежедневно и не живете вместе. Такой результат показал анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения.
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